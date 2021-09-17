Первый светофор со светодиодами появился в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Первый в регионе инновационный светофор со светодиодами, которые проецируют разметку, установили возле остановки «Жилмассив» на улице Трехгорной в Хабаровске. Как подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, если опыт использования оборудования будет успешен, в 2022 году их установят и на других участках дорог.

- Мы установили светофор со светодиодными полосами, повторяющими его сигнал, и специальные прожекторы, которые подсвечивают пешеходный переход. Питание подключили, заземлили и откалибровали все оборудование. Сейчас работа идет в тестовом режиме. Проследим, как дальневосточная зима отразится на оборудовании. Если все пройдет отлично, такой же светофор мы установим в рабочем поселке Ванино, - рассказал Алексей Ковшиков, руководитель сектора по организации работ БДД и дежурно-диспетчерской службы КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Благодаря новому оборудованию на проезжей части образуется так называемый световой коридор, который полностью повторяет пешеходный переход. Увидеть пешехода водители смогут за 200-300 метров при любой погоде.

- Кроме того, для безопасности на пешеходный переход на этом участке нанесена разметка с применением жидкого пластика. Сейчас ее уже широко применяют по всему региону, - отметил Алексей Ковшиков.

Кроме того, сейчас в регионе занимаются установкой новых остановочных павильонов. Всего в этом году планируют заменить 20 остановок. На это из краевого бюджета выделили восемь миллионов рублей.

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