Первые лица Хабаровского края проголосовали на выборах Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной Думы РФ. На избирательный участок в Хабаровске он прибыл вместе со своей семьей в первый день голосования - 17 сентября.

- Хабаровск - наш дом, мы тут все прописаны. Первую квартиру здесь мы купили в прошлом году. В Хабаровске учатся мои дети. А выборы - это важное событие как для меня, так и для всех жителей края. Самое главное - это личное мнение каждого гражданина. Стоит отметить, что правительство взяло на себя много обязательств перед народом на ближайшие 5-10 лет. Именно поэтому все три дня голосования будут для меня рабочими, - подчеркнул Михаил Дегтярев, врио главы региона.

Также в первый день голосования избирательный участок посетил глава Комсомольска-на-Амуре.

- Сегодня по всей стране началась процедура голосования. Она продлится три дня. В зависимости от региона пройдут выборы различных уровней. Для Комсомольска-на-Амуре это в первую очередь выборы депутатов Госдумы РФ и, конечно, выборы губернатора Хабаровского края. Мы редко ловим себя на мысли, что каждый день делаем какой-либо выбор. Но сегодня он самый важный. Потому что он определяет наше личное будущее, будущее Комсомольска, будущее края. Мой жизненный и практический опыт позволяет мне сделать правильный выбор. Я научился отличать те слова, которые действительно подкрепляются реальными делами, и те, которые просто повисают в воздухе. Я думаю, что большинство жителей края и нашего города сделает взвешенный и рациональный выбор. И мы вместе продолжим благоустройство Комсомольска, края, и будем улучшать жизнь в целом в стране, - отметил Александр Жорник, глава Комсомольска-на-Амуре.

Кроме того, свой голос отдал председатель городской думы Города юности.

- Для меня с детства это был своеобразный праздник, потому что родители меня брали на выборы. Но с возрастом я еще понял, что это гражданский долг. В первый же день голосования я этот долг исполнил. Я отдал свой голос тем людям, в которых я уверен, которых я знаю лично. Я знаю, что делами они развивают наш край и комфортную жизнь людей. Поэтому призываю всех горожан исполнить свой гражданский долг и приглашаю всех прийти на избирательные участки, - прокомментировал Владимир Гинзбург, председатель Комсомольской-на-Амуре городской думы.

Напомним, с 17 по 19 сентября 2021 года на территории Хабаровского края проходит 37 избирательных кампаний. В выборах участвуют 23 территориальные избирательные комиссии (ТИК) и 807 участковых избирательных комиссий (УИК). Кроме того, в крае работает центр видеонаблюдения, который находится в краевом дворце единоборств. Туда могут приходить наблюдатели, представители партий и кандидатов, а также СМИ и обычные граждане.