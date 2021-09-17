Хабаровчанин сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Фото предоставлено УГИБДД по Хабаровску

ДТП с наездом на пешехода произошло в Хабаровске в полночь с 16 на 17 сентября. 36-летний водитель Nissan Bassara ехал со стороны улицы Выборгской в сторону переулка Санитарный по улице Карла Маркса.

В районе дома № 135 он сбил 22-летнего пешехода. Тот переходил проезжую часть в неустановленном месте. При этом рядом располагалась регулируемая «зебра».

Пешеход получил сразу несколько серьезных травм. Это ушиб головного мозга тяжелой степени, травма грудной клетку и ушиб обоих легких. Потерпевшего госпитализировали в Краевую клиническую больницу №2.

Водитель во время наезда был трезв.