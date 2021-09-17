Первая на Дальнем Востоке лаборатория современного сервисного обслуживания цифровых слуховых аппаратов откроется в Хабаровске

Хабаровская компания «Аудионика» совместно с всемирно известной компанией WSAudiology организует открытие современной сервисной лаборатории для цифровых слуховых аппаратов.

Теперь пользователи аппаратов смогут получить должный уровень обслуживания в Хабаровске – ранее их приходилось отправлять в Москву, и слабослышащий человек мог до двух недель оставаться без устройств первой необходимости или важных комплектующих.

В открытии подобной лаборатории важны не только уникальные технологии и оборудование, но и специалисты, прошедшие серьезную подготовку у экспертов мирового класса. Такие в Хабаровске теперь есть – и это специалисты по слуху «Аудионика».

Лаборатория сможет принять на себя нагрузку со всего округа и помогать дальневосточникам на их земле без долгого ожидания пересылки.

Создание лаборатории курируют специалисты по качеству из российского отделения WSAudiology, чтобы достичь высоких стандартов европейского сервиса на Дальнем Востоке.

Лаборатория откроется 11 ноября и будет оказывать помощь пользователям цифровых слуховых аппаратов со всего Дальнего Востока.