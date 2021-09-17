Выборы-2021 в Хабаровском крае проходят в спокойном темпе Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

За ходом голосования в Хабаровском крае тщательно следят не только общественные наблюдатели, но и члены Общественной палаты Хабаровского края. Обстановку первого дня «КП» - Хабаровск» прокомментировал член Общественной палаты, политолог Евгений Чадаев.

Выборы-2021 в Хабаровском крае проходят в спокойном темпе. Фото: Общественная палата Хабаровского края.

- Сегодня, 17 сентября, проходит первый день выборов. Я сам проголосовал в 9 часов утра. Был на избирательных участках. Сегодня мы, члены Общественной палаты, приехали в Центр общественного наблюдения. Общаемся с коллегами. Все организованно. Никаких явных нарушений, отклонений пока нет, и надеемся, что дальше все так и будет. Главное, что система настолько подготовлена и технически, и технологически, что на видеопанели, которая расположена в нашем Центре видно все избирательные участки. Они сменяются, а волонтеры наблюдают за прохождением голосования. Настолько все спокойно организованно, даже говорят, что есть тревожная тишина. Нет. Спокойная, хорошая избирательная тишина – это когда нет эксцессов. Бывает, знаете, приходят неадекватные люди, не без этого. Но пока все спокойно. Те, кто хотят потратить два дня на свои личные дела – голосуют сегодня. На 15:00 было чуть более 7% проголосовавших. В принципе, это неплохой результат. Никто никого не гонит. Никто за явкой специально не гонится. И поэтому, есть ощущение спокойствия. Людям понятен механизм. Они просто выбирают для себя, когда угодно отдают свой голос и остается время на домашние дела, - сказал Евгений Чадаев.

Напомним, что в 2021 году в Хабаровском крае открылось 807 избирательных участков. 774 из них стационарные, два - временных, остальные созданы на судах, которые в период голосования будут в рейсах. Все избирательные участки оборудованы видеокамерами. Голосовать можно будет с 8:00 до 20:00 часов 17, 18 и 19 сентября.

В избиркоме Хабаровского края работает горячая линия, телефон: +7 (4212) 30-82-22.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Начались выборы 2021 в Хабаровском крае: за кого голосовать, как найти участок

Жители региона на выборах 2021 определятся с губернатором и депутатами в Госдуму (подробнее)

Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 15:00

Вся информация оперативно стекается в Центр наблюдения за выборами (подробнее)

Синоптики рассказали, какая погода будет в Хабаровском крае в дни выборов

Новый циклон надвигается на регион (подробнее)