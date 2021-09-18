748 человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 299 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 113, в Ульчском районе- 94, в Комсомольске - 43, Нанайском районе - 14, в Солнечном - 12. На остальной территории края выявлены единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 317 жителей края, 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1598 коек для ковид-больных. Из них свободно 370, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привит от COVID-19 - 337 072 человек. Из них 309 877 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 80 280 случаев коронавируса:

74 172 человек выздоровело;

5360 находятся на лечении (1228 в стационаре, амбулаторно 4132);

Скончались 748 человек.

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