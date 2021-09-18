748 человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 299 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 113, в Ульчском районе- 94, в Комсомольске - 43, Нанайском районе - 14, в Солнечном - 12. На остальной территории края выявлены единичные случаи инфицирования.
- Выздоровели 317 жителей края, 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1598 коек для ковид-больных. Из них свободно 370, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привит от COVID-19 - 337 072 человек. Из них 309 877 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 80 280 случаев коронавируса:
74 172 человек выздоровело;
5360 находятся на лечении (1228 в стационаре, амбулаторно 4132);
Скончались 748 человек.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;