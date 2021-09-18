Директор музея Гродекова Крюков заявил, что он рад возвращению страны к нормальным выборам
Фото: Максим МОЛОТОВ
Иван Крюков, руководитель хабаровского музея имени Гродекова и краевой депутат посетил Центр общественного наблюдения за выборами. И сделал он это не только как народный избранник, сам прошедший нелегкую процедуру сбора голосов, а как кандидат исторических наук.
- Скажу как историк. Выборы являются достаточно важным процессом для любого демократического государства. Тем более для нашей страны, которая долгое время жила вообще без выборов. Теперь мы имеем возможность напрямую заявить о своей гражданской позиции. Что же касается тех выборов, что идут в данный момент, то мне импонирует – может, я могу и ошибаться – что они проходят в достаточно спокойной атмосфере. Мы знаем, что так было не всегда. В иные времена использовалось много грязнухи, чернухи. Сегодня это не так. И это радует, - прокомментировал Иван Крюков.
Историк также отметил высокую избирательную активность молодых людей.
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