Советская Гавань в Хабаровском крае отмечает 80-летие Фото: Правительство Хабаровского края

Город Советская Гавань отмечает свое 80-летие. С 15 сентября там стартовали праздничные мероприятия. Также в эти дни празднуется 168 лет со дня открытия Императорской Гавани. Дата выбрана не случайно - именно в этот день в 1830 году родился первооткрыватель гавани Николай Бошняк, капитан 2-го ранга Российского императорского флота, сообщили в правительстве края.

К празднику в городе облагородили сквер им. А.С. Пушкина, аллею «Трудовой доблести» и парк Зеленый мыс.

– Советская Гавань на протяжении многих десятилетий является одним из важных центров экономического развития и «морскими воротами» Хабаровского края. Город растет и развивается, в этом году жители реализуют проекты ТОС, участвуют в других программах благоустройства. А развитие инфраструктурных проектов, таких как строительство новой ТЭЦ и модернизация БАМа, позволит сделать жизнь в городе комфортнее, – отметил глава города Павел Боровский.

19 сентября горожан ждет праздничный фейерверк и концерт .

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