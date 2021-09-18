Советская Гавань в Хабаровском крае отмечает 80-летие
Фото: Правительство Хабаровского края
Город Советская Гавань отмечает свое 80-летие. С 15 сентября там стартовали праздничные мероприятия. Также в эти дни празднуется 168 лет со дня открытия Императорской Гавани. Дата выбрана не случайно - именно в этот день в 1830 году родился первооткрыватель гавани Николай Бошняк, капитан 2-го ранга Российского императорского флота, сообщили в правительстве края.
К празднику в городе облагородили сквер им. А.С. Пушкина, аллею «Трудовой доблести» и парк Зеленый мыс.
– Советская Гавань на протяжении многих десятилетий является одним из важных центров экономического развития и «морскими воротами» Хабаровского края. Город растет и развивается, в этом году жители реализуют проекты ТОС, участвуют в других программах благоустройства. А развитие инфраструктурных проектов, таких как строительство новой ТЭЦ и модернизация БАМа, позволит сделать жизнь в городе комфортнее, – отметил глава города Павел Боровский.
19 сентября горожан ждет праздничный фейерверк и концерт .
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;