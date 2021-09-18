Чиновники озвучили необычные имена младенцев в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Чиновники Хабаровского края озвучили данные по рождаемости в 2021 году. Так, за первые восемь месяцев текущего года в регионе на свет появились почти 9000 малышей. Это на 86 малышей больше, чем за тот же период год назад. Специалисты комитета по делам ЗАГС отметили, что среди младенцев были 104 пары двойняшек и две тройни.

В августе в регионе родились 1053 ребенка. Из них больше всего в столице края - 500 штук.

Девочки появляются на свет немного чаще, чем мальчики. На 533 юных представительницы прекрасного пола приходится 520 мальчишек.

Самыми популярными именами у девочек в августе стали София и Ксения. В списке редких и необычных: Руслана, Серафима, Стефания, Христина, Эвелина, Эмма, Юлиана.

У родителей мальчик в лидерах имена Александр и Артем. В единичных случаях родители назвали детей Адам, Борис, Бронислав, Вениамин, Владлен, Всеволод, Герман, Даниэль, Елисей, Леонард, Лука, Макарий, Спартак, Эдуард, Ян.

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