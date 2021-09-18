Пожилым парам Хабаровского края вручили награду «За супружеское долголетие» Фото: Правительство Хабаровского края

Пенсионеры Хабаровского края, которые прожили в браке друг с другом более 50 лет, продолжают получать награды «За супружеское долголетие» и дополнительные выплаты. Заявления подали 8400 пар. Из них были отмечены 8180, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Отмечается, что в день принимают около 10–15 новых заявлений. Важным фактором для приема заявлений является то, что пара должна была все время проживать в Хабаровском крае.

Одной из таких пар стали Василий и Нина Панченко. Они вместе уже 54 года, вырастили двоих детей. С 1973 года пара проживает в селе Сергеевка.

– Про выплату прочитали в газете. С женой отнесли документы в сельскую администрацию, после чего нам произвели выплату. Деньги решили направить на ремонт дома, машины. Мы благодарны за такую финансовую помощь, – рассказал Василий Панченко.

ВАЖНО

Документы на финансовую выплату можно подать в комитет по делам ЗАГС и архивов правительства региона, а также во всех отделах ЗАГС. Кроме этого заявление можно подать на портале «Услуги 27», при этом личные кабинеты должны быть у обоих супругов.

После того как один из пары заполнит заявление, прикрепит сканированные копии документов, ему нужно направить весь пакет документов своей второй половине на согласование. После этого заявление будет автоматически направлено на рассмотрение.

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