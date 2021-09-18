Погода в Хабаровске 19 сентября 2021: без существенных осадков и ветрено Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В последний день выборов в регионе установится относительно стабильная погода. Например, в Хабаровске воскресенье, 19 сентября, будет без существенных осадков. Ночью прогнозируют прохладу – от +5 до +7 градусов. А днем потеплеет от +15 до +17 градусов. Ветер ожидается хоть и юго-западный ветер, но со скоростью от 8 до 13 метров.

На юге региона днем будет потеплее – от +15 до +20 градусов. Преимущественно будет без осадков. Ветер ожидается западного направления от 7 до 12 метров.

В центральных районах края осадки не ожидаются. Ночь будет холодной – от -3 до +9 градусов. Днем столбик термометра максимум поднимется до +19 градусов. Ветер ожидается западного и юго-западного направлений от 5 до 13 метров.

На севере края погода ожидается не очень хорошая. Днем местами пройдут небольшие дожди, кроме Тугуро-Чумиканского и района имени Полины Осипенко. Ночью температура упадет ниже нуля. Синоптики прогнозируют от -2 до +5 градусов. А днем станет теплее – от +8 до +18 градусов. Ветер ожидается достаточно сильный – от 5 до 14 метров западного и северо-западного направлений.

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