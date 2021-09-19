Коронавирус активно распространяется в районах Хабаровского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Ковид не отпускает Хабаровский край. За прошедшие сутки, 18 сентября, в регионе заболели 294 человека, а вот победить вирус смогли 296 жителей края. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 28 человек, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерло четыре человека.

Несмотря на уже сложившуюся традицию, наибольше количество инфицированных было выявлено не в Хабаровске, а в Комсомольске-на-Амуре – 79 новых случаев. В краевой столице же заболели 76 человек. Третье место, с показателем в 40 новых случаев, показал район имени Лазо. Чуть меньше инфицированных выявлено в Амурском районе – 37. Еще 23 новых пациента появилось в Верхнебуреинском районе и 18 в Хабаровском. В Бикинском районе заболело 10 человек, в Ульчском – 9. А в Нанайском районе выявлен 1 новый пациент.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1598 коек, из них свободными остаются 390. Лечение получает 5353 человека, из них 4145 выздоравливают дома. С начала пандемии в регионе умерло 752 человека.

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