Деревянный дом загорелся в центре Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Двухэтажный деревянный дом загорелся на улице Карла Маркса в Хабаровске. Огонь заметили случайные прохожие. Н вызов выехало 24 пожарных и 7 машин МЧС России и еще 7 человек и 2 машины.

Пожар начался около двух часов ночи 19 сентября. На момент возгорания в доме было 15 человек, из них двое детей. Всех эвакуировали по приезду на место. Уже через 13 минут огонь удалось локализовать, а еще через 2 минуты пожар полностью ликвидировали.

- В ходе разведки удалось выяснить, что одной из комнат на втором этаже дома горели домашние вещи. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Никто не пострадал. Причины пожара будут известны позже.

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