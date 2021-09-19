Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 10:00 Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Сегодня, 19 сентября, в Хабаровском крае проходит последний день выборов за депутатов в Госдуму и губернатора региона. По информации избирательной комиссии Хабаровского края, на 10:00 явка на выборы выросла на несколько процентов.

Так, явка на голосование за кандидатов на пост губернатора составила 22,88% или 220 143 человека. Явка на выборы депутатов в Госдуму чуть больше - 23,32% или 226 622 человек.

Наибольшую активность в выборе губернатора региона проявляют в Комсомольском районе. На 10:00 19 сентября там свой голос отдали 43,38% (7477) избирателей. На втором месте по активности Аяно-Майский район - 37,97% (628). Третью позицию занял Тугуро-Чумиканский район - 36,58% (642). Меньше всего явка в Николаевском районе - 19,03% или 4377 избирателей.

Наилучшая явка на выборы депутатов в Госдуму в Аяно-Майском районе - 46,15% (887). Вторую позицию занял Комсомольский район - 45,52% или 8068 избирателей. На третьем месте с показателем в 41,39% (788) Тугуро-Чумиканский район. Меньше всего голосуют жители Советско-Гаванского района. Явка на 10:00 19 сентября там составила 19,2% или 5566 избирателей.

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