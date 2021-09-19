Первый этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе начался школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). Состязания пройдут по 22 предметам школьной программы.

В этом году олимпиада по нескольким предметам пройдет в единый день. По истории решать задания будут 19 октября, по физической культуре – 20 и 21 октября, по географии – 24 октября, по экологии – 25 октября, по английскому языку – 28 октября, а по технологии – 26 и 27 октября.

Также, минобр Хабаровского края сообщил, что олимпиады по шести предметам пройдут онлайн на платформе «Сириус. Курсы». Организацией займется Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, открытый на базе Краевого центра образования. Олимпиада по физике пройдет 1 октября, по биологии – 8 октября, по астрономии – 13 октября, по химии – 15 октября, по математике – 22 октября и по информатике – 29 октября.

Школьный этап в регионе будут проводить с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Завершится первый этап ВОШ уже 1 ноября. После этого лучшие участники посоревнуются на муниципальном уровне.

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