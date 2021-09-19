В Аяно-Майском районе стало больше водителей тяжелой техники Фото: Правительство Хабаровского края

В Аяно-Майском районе Хабаровского края 40 человек сдали экзамены на получение права вождения внедорожников, тракторов и другой тяжелой техники. На завершающейся неделе в районе провели выездной экзамен. С просьбой протестировать водителей в региональное управление госконтроля обратился один из местных жителей. В то же время, 13 человек подали документы на регистрацию самоходной техники.

- Обучение и экзамены в Аяно-Майском районе провели инспекторы управления гостехнадзора, совместно с учреждением дополнительного профобразования «Перспектива Плюс». Экзамен проходил в два этапа – теория и практика. Также эксперты провели технический осмотр вездехода «ТРЭКОЛ» в администрации района, - рассказал Олег Лотфуллин, заместитель начальника главного управления, начальник управления государственного технического надзора.

На этом работа не прекратится. В октябре 2021 года инспекторы госконтроля планируют провести не менее 100 экзаменов в Хабаровске, Комсомольском, Верхнебуреинском, Вяземском и районе имени Лазо. Эксперты отметили, что в регионе растет количество желающих получить водительские права. С начала 2021 года приняло 1942 экзамена и выдано 1523 удостоверения тракториста-машиниста.

Вопросы по поводу обучения и получения водительского удостоверения можно задать по адресу улица Джамбула, 87 или по телефону 40-24-80. Подробности можно найти на сайте.

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