Заморозки на почве ожидаются в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» ночью на 20 сентября в южных районах Хабаровского края ожидаются заморозки на почве. Температура достигнет до -2 градусов.

Из-за первых заморозков могут быть повреждены сельскохозяйственные культуры. Об этом сообщили специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главам всех муниципальных образований направлены все необходимые рекомендации по минимизации возможных последствий. Кроме того, силы и средства МЧС России приведены в готовность для реагирования на возможные происшествия.

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