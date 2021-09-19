«Тотемную» стелу в честь подвига коренных народов края установили в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске увековечили подвиг малых коренных народов региона во время Второй мировой войны. В честь этого в Хабаровске установили стелу, украшенную традиционным орнаментом эвенков, эвенов, нанайцев, негидальцев, орочей, нивхов и так далее. Памятник установили на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара.

- Эта колонна символизирует священный столб, который используется в монументальной скульптуре коренных народов Севера нашего края. По поверьям, в верхней части стелы мы видим «Верхний мир». Опоясывает столб орнамент с изображением Черного Дракона. Это прародитель реки Амур Столб. Венчает колонну бронзовая ритуальная скульптура тигра - духа победы, а также символа бесстрашия, силы, ловкости и выносливости воинов Севера, - рассказал Иван Бельды, автор проекта, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.

Кроме того, на тумбе памятника установлена табличка с QR-кодом. Перейдя по ссылке можно узнать о вкладе солдат из числа коренных народов Севера нашего региона в победу в Великой Отечественной войне.

Отметим, что представители коренных народов сражались на всех фронтах Второй мировой войны. Только среди разведчиков больше 16% были представители КМНС. Столько же и снайперов. Особенно много их было в составе 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта. Только в составе 117 стрелковых частей их было 1732 человека.

Церемония открытия стелы состоится в ближайшее время, после завершения благоустройства этого района Хабаровска.