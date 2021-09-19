Председатель избиркома Хабаровского края пришел на выборы вместе с семьей

Председатель избиркома пришел на выборы вместе с семьей Фото: Максим МОЛОТОВ

В Хабаровске проходит третий день голосования на выборах губернатора и в Госдуму. 19 сентября сой избирательный участок вместе с семьей посетил Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

- Вы знаете, процесс организации выборов отнимает очень много сил и времени. Сейчас удалось выкроить небольшое количество свободного времени, собрать семью и прийти на участок, - рассказал Денис Кузьменко.

Также председатель отметил, что избирком реагирует на все нарушения и обращения избирателей оперативно и мониторит ситуацию.

Напомним, 17 сентября первые лица Хабаровского края проголосовали на выборах. На участки пришли Михаил Дегтярев, Александр Жорник и Владимир Гинзбург. Также свой голос отдал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. Он пришел 18 сентября и отметил, что выборы проходят спокойно.

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