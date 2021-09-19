Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 15:00
Фото: Максим МОЛОТОВ
Сегодня, 19 сентября, в Хабаровском крае проходит последний день выборов за депутатов в Госдуму и губернатора региона.
- У нас есть свежая информация на 15:00. Уже проголосовало 345 тысяч избирателей на территории Хабаровского края, что составляет 35,5% от общей численности избирателей. Традиционно в числе лидеров у нас северные районы края, где явка уже перевалила за 55%. Это Комсомольский, Аяно-Майский районы. В Тугуро-Чумиканском явка перевалила за 50%. Можно уже сейчас говорить о том, что все районы региона перешагнули десятипроцентный рубеж, отметил Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.
Напомним, что 19 сентября в 12:00 явка на выборы за кандидатов на пост губернатора и Госдуму составляла 28,66% от общей численности избирателей Хабаровского края. Это практически 280 тысяч человек.
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