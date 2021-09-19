Две новые модельные библиотеки появятся в Хабаровском крае в 2022 году Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Культура» в 2022 году создадут две новые модельные библиотеки. Их модернизируют на базе Центральной районной библиотеки Бикинского района и городской библиотеки Амурска. На эти цели из федерального бюджета выделено 15 миллионов рублей.

– Центральная районная библиотека Бикинского района обслуживает жителей района с 1937 года. В рамках модернизации планируется провести здесь косметический ремонт, полное переоснащение техники, а также создать Центр патриотического воспитания. Мы серьезно обновим и книжный фонд: будет закуплено 3,2 тысячи новых книг, оформлена подписка на 40 периодических изданий, – сообщили в министерстве культуры региона.

Большие изменения ждут и городскую библиотеку Амурска. Учреждение входит в десятку крупнейших малых библиотек края. Ежегодно сюда приходят 1,5 тысячи человек.

- Здесь также пройдет косметический ремонт. А само помещение разделят на тематические зоны. В планах обновление материально-технической базы. Также закупят 3 тысячи новых книг, - добавили в краевом ведомстве.

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» уже обновлены две муниципальные библиотеки. Модернизация прошла в Нанайском районе и районе им. Лазо на общую сумму 15 миллионов рублей. Также в 2021 году будет обновлена Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система Солнечного района. Это обойдется бюджету в 10 миллионов рублей.