Погода в Хабаровске 21 сентября 2021: возможен небольшой дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

21 сентября в Хабаровске столбики термометров днем поднимутся только до отметки в +16 градусов. Ночью будет около +7. Возможен небольшой дождь. Скорость восточного ветра составит 5-10 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

На юге края также ожидаются небольшие дожди. В светлое время суток воздух прогреется до +19 градусов. Ночью местами будет от +4 до +9. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 метров в секунду.

В центральных районах без осадков. Днем будет до +22 градусов тепла. Ночью ожидается от -3 до +8. Порывы южного, юго-восточного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

На севере края без осадков. Днем от +8 до +20 градусов. Ночью от -2 до +5. Скорость западного ветра составит 5-12 метров в секунду.

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