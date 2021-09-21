В Хабаровском крае от коронавируса скончался 761 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 295 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 251, в Хабаровском районе - 31. На остальной территории края зафиксированы единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 296 жителей края, 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1598 коек для ковид-больных. Из них свободно 412, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 338 384 человека. Из них 311 783 получил оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 81 160 случаев коронавируса:

75 061 человек выздоровел;

5338 находятся на лечении (1186 в стационаре, амбулаторно 4152);

Скончался 761 человек.

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