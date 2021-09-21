Чиновники Хабаровска встретились с оскандалившимся перевозчиком «Пять звезд». Фото: стоп-кадр видео

В Хабаровске власти после резонанса, который по всей стране вызвала история с помолившимся водителем автобуса, решили встретиться с оск5андалившимся перевозчиком. Обсудили все: религиозность водителей, состояние автобусов и стычки с пассажирами, об этом сообщили в администрации города.

- Акцент сделали на соблюдении требований транспортного законодательства: автобусы должны ходить строго по расписанию и установленному пути следования. Также затронули актуальные темы: санитарное состояние машин, недопущение конфликтных ситуаций и повышение качества обслуживания, - рассказали в мэрии.

На совещании было решено, что с водителями и кондукторами будут вестись профилактические беседы.

КОНКРЕТНО

Свои жалобы и предложения по работе перевозчиков можно направлять по телефонам: 32-48-48, 42-08-64, 32-96-22 или по электронной почте upts@khv27.ru.

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