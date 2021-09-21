Хабаровчане смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store. Фото: МТС.

Теперь в салонах Mi Store можно подключить мобильную связь и сервисы экосистемы МТС, в том числе, подписку на ТВ, музыку, библиотеку или дополнительные облачные сервисы для хранения. Кроме того, в них можно протестировать и приобрести товары и сервисы для умного дома. В Mi Store представлен самый широкий ассортимент продукции Xiaomi в Хабаровске: телевизоры, самокаты, смартфоны, модемы, роутеры, бытовая техника, аксессуары и устройства для умного дома. В программе участвует магазин-салон по адресу ул. Пушкина, 60.

Хабаровчане смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store. Фото: МТС.

- Коллаборация двух сильных брендов МТС и Xiaomi — удобный и современный формат для клиента. Теперь в одном магазине хабаровчане смогут и приобрести современные гаджеты, и оформить для них подходящие цифровые услуги и сервисы. Например, подписку на онлайн-кинотеатр KION, сервис МТС Music или МТС Premium, — отметила Наталья Экшенгер, директор МТС в Хабаровском крае.

- Сотрудничество с МТС очень важный шаг для нашего развития. Покупатели продукции Xiaomi, новые и постоянные, оценят возможность не только приобрести новый смартфон или другое устройство, но и подключиться к связи с дополнительными сервисами МТС в наших магазинах Mi Store, — комментирует Николай Тюрин, генеральный директор ООО «Смарт Оранж», под управлением которого находится сеть авторизованных салонов Mi Store.

Подключиться к МТС в салонах Mi Store смогут жители 18 городов, в том числе Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга.