В Хабаровский край доставят уникальный аппарат для лечения онкобольных. Фото: frtt.ru

В Хабаровский край к концу года поступит уникальный аппарат для лечения онкобольных. Первый в России линейный ускоритель туннельного типа категории Elite разместят в Краевом клиническом центре онкологии, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Это устройство используется для проведения наружной радиотерапии при злокачественных новообразованиях любых тканей и органов. Суть работы аппарата, внешне схожего с томографом, заключается в том, что он обеспечивает доставку к опухоли потоков фотонов. При этом повреждаются клетки новообразования, а окружающие здоровые ткани остаются в неприкосновенности.

- Лечение смогут проходить и дети. Наши врачи регулярно повышают квалификацию, а в ближайшее время отправятся на учебу в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, - рассказал главный врач Краевого клинического центра онкологии Евгений Шапиро.

К работе с пациентами подключаются не только врачи, но и опытный физик, который рассчитывает дозу облучения и обеспечивает радиационную защиту. Продолжительность одной процедуры - 2-4 минуты. Планируется, что за две смены специфическое лечение смогут получать до 100 пациентов.

Стоимость ускорительного комплекса составила около 200 миллионов рублей.

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