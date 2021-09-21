В Хабаровском крае завели дело из-за камер на дорогах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае завели уголовное дело из-за неработающих камер на дорогах. Ранее они были установлены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в следственном главке региона.

Дело возбуждено по статье за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

- По информации следствия, управлением дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска в 2018 году заключен муниципальный контракт на оснащение перекрестков и опасных участков городских дорог города системами видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Установлено, что 12 видеокомплексов в настоящее время не функционируют, информация о нарушениях ПДД не фиксируется и не передается в органы полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В следкоме отметили, что будет дана оценка действиям тех, кто отвечал за приемку видеооборудования и его оплаты.

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