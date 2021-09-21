Певица из Чегдомына победила на «Казачьей горе» в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске завершился краевой фестиваль «Казачья гора». Победительницей среди вокалистов стала Дарья Пахомова из Чегдомына, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Также в число лауреатов первой степени вошли образцовый хор народной песни «Млада» из Хабаровска, казачий ансамбль «Ладья» из Комсомольска-на-Амуре, вокальная группа «Эхо» из Бикина.

Для участников фестиваля за три дня провели мастер-классы по азам казачьей фланкировки - они учились держать шашку и рассекать воздух нагайкой - по песенной культуре и инструментальному исполнительству.

Завершился фестиваль гала-концертом. Его специальным гостем стал театр народной музыки и танца «Забава» из Улан-Удэ Республики Бурятия. Артисты исполнили знаменитые казачьи песни, сыграли на разнообразных инструментах, включая пилу и стиральную доску, а также задействовали зрителей в народных играх.

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