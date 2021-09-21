Кладбище в Комсомольске, которое атаковали медведи, снова открыто Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Кладбище «Старт» в Комсомольске-на-Амуре вновь открыто. После того как там были застрелены медведи, оно вновь стало безопасным для посещения.

- Кладбище открыто с 21 сентября. В последние дни не было замечено ни медведей, ни медвежьих следов на кладбище. Ситуация уже спокойная. В связи с этим было принято решение открыть кладбище для посещений, - сообщил руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Ранее стало известно, что на кладбище застрелили пятерых медведей. Хищники повадились ходить туда в поисках еды и стали представлять собой реальную угрозу для посетителей. Люди боялись приходить на церемонии прощания с усопшими или для уборки могил.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.