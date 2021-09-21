Кладбище в Комсомольске, которое атаковали медведи, снова открыто
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Кладбище «Старт» в Комсомольске-на-Амуре вновь открыто. После того как там были застрелены медведи, оно вновь стало безопасным для посещения.
- Кладбище открыто с 21 сентября. В последние дни не было замечено ни медведей, ни медвежьих следов на кладбище. Ситуация уже спокойная. В связи с этим было принято решение открыть кладбище для посещений, - сообщил руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.
Ранее стало известно, что на кладбище застрелили пятерых медведей. Хищники повадились ходить туда в поисках еды и стали представлять собой реальную угрозу для посетителей. Люди боялись приходить на церемонии прощания с усопшими или для уборки могил.
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