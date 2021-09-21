На привокзальной площади в Хабаровске отремонтируют пешеходный переход Фото: Администрация Хабаровска

Пешеходный переход на привокзальной площади в Хабаровске приведут в порядок. Там заменят около 100 квадратных метров мраморной плитки и отремонтируют каркасный навесной потолок, сообщили в администрации города.

- Сейчас рабочие наносят гидроизоляционный материал на стену у входа. Затем ее заштукатурят, нанесут грунтовое покрытие и установят плитку. Разрушения в этом переходе произошли частично из-за погодных условий, частично от рук вандалов. Ремонтируем его в плановом режиме, - рассказал Леонид Шумилин, главный специалист отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Переход на площади имеет лучшую славу, нежели его печально известный собрат на Павленко. Это связано с тем, что там установлено видеонаблюдение. Следят за порядком и местные продавцы.

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