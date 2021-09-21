В Хабаровске освятили храм «Благодатное небо» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске освятили храм в честь иконы Божией матери «Благодатное небо». Чин освящения совершил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, сообщили в правительстве края.

Церковь расположена возле аэропорта, и по мнению представителя церкви, это обстоятельство станет дополнительной защитой для путешественников.

- Сегодня великий праздничный день Рождества Пресвятой Богородицы. И мы освятили этот престол в честь иконы Божией матери «Благодатное небо». Все, кто будет путешествовать с этого места, будет находиться под покровом Пресвятой Богородицы. Очень благодарен всем, кто потрудился на строительстве храма, - обратился к прихожанам правящий архиерей Хабаровской и Приамурской митрополии.

Здание храма на пересечении Матвеевского шоссе и улицы Штурманской возведено при финансовой поддержке благотворителей. На его постройку ушло два года.

Верхний храм имеет три придела: центральный - в честь иконы Божией матери «Благодатное небо», правый - в честь преподобного Максима Грека, левый - в честь небесных покровителей Русского воинства. Нижний храм - баптистерий (для совершения таинства крещения) посвящен святому Пророку Илие. В храмовый комплекс входят храм, надвратная звонница и благоустроенная территория с лиственными и хвойными деревьями.

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