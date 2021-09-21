Представителям туриндустрии Хабаровского края окажут поддержку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае предприниматели туристической отрасли могут подать заявки на возмещение части расходов. Документы принимаются до 31 октября. Из краевого бюджета на поддержку бизнеса выделено 6,9 миллиона рублей, сообщили в правительстве края.

– В 2020 году в условиях распространения COVID-19 турбизнес края оказался в сложной экономической ситуации. В связи с этим правительство края решило перераспределить все бюджетные средства, направленные на развитие этой отрасли. Таким образом общая сумма субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма выросла в 11,5 раз, – сообщил председатель комитета по туризму министерства культуры края Александр Никитин.

Деньги будут направлены на возмещения затрат по строительству и ремонту туристических баз, а также их обустройству. Также компенсируется прокладка подъездных дорог, изготовление и установка информационных указателей на туристическом маршруте, приобретение транспортных средств для перевозки туристов.

КОНКРЕТНО

Получить подробную информацию можно на travel.khv.ru.

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