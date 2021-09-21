Пациентка реабилитационного центра, убившая человека, пойдет под суд в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении хабаровчанки 2002 года рождения по статье «Убийство». Девушка шесть раз ударила ножом свою соседку по комнате. Вину обвиняемая признала и даже рассказала, из-за чего решилась на убийство.

Преступление произошло еще 28 июня 2021 года. Ночью в одном из реабилитационных центров Хабаровска одна пациентка напала с ножом на другую. Так как учреждение предназначено для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих алкогольную и наркотическую зависимости, орудие убийства девушке пришлось добывать тайно. Накануне она стащила с кухни нож, который припрятала и в нужный момент воспользовалась им. Удары пришлись на грудную клетку и бедро. От полученных ран и потери крови соседка обвиняемой скончалась.

- Девушка признала вину и объяснила, что в момент совершения преступления испытывала вспышки агрессии, которые возникли из-за воздержания от алкоголя и наркотиков. Кроме того, она упомянула, что с соседкой по комнате у нее сложились плохие отношения, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому и ЕАО.

Уголовно дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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