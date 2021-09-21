К субботнику готовятся в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Месячник санитарной очистки завершается в регионе. Апогеем огромной работы всех коммунальных служб и организаций Хабаровского края по уборке территорий станет уже традиционный субботник. В 2021 году его запланировали на 25 сентября. Уже в эту субботу на уборку выйдут сотрудники коммерческих и государственных организаций, студенты и просто активные граждане.

- Субботник - это добрая традиция, которую нужно поддерживать. Мы приглашаем жителей всех районов края выйти на улицы с родными и близкими людьми и сделать наш край еще чище и краше. Хотим обратиться ко всем жителям региона с предложением поддержать наш флешмоб чистоты. И для этого даже не надо ждать субботу, можно начать уже сейчас, - сказали в министерстве ЖКХ края.

Напомним, что краевой субботник проходит дважды в году - в апреле и сентябре. В апрельском субботнике в 2021 году участие приняли 25 тысяч человек. За день они смогли убрать 1380 тысяч квадратных метров газонов, ликвидировали 41 несанкционированную свалку, убрали 96 бесхозных территорий и высадили 197 саженцев деревьев.

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