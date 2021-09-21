Погода в Хабаровске 22 сентября 2021: холодно и дождливо Фото: Евгения ГУСЕВА

Текущая рабочая неделя не порадует жителей Хабаровского края теплой осенней погодой. 22 сентября в столице региона будут идти дожди, а столбики термометров не поднимутся выше отметки в +14 градусов. Ночь похолодает до +8. Ситуацию усугубит пронизывающий северо-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

— Наиболее неблагоприятная метеообстановка прогнозируется на территории южных районов края — Лазо, Бикинском и Вяземском — там ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Днем на юге края будет от +12 до +17 градусов, а ночью — около +10.

В центральных районах края также дождливо и от +11 до +19 днем, а ночью от -3 до +12. Также будет дуть шквалистый ветер.

На севере края обстановка более благоприятная. Днем от +10 до +16 градусов, ночью от -3 до +5. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.

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