Отопительный сезон в Хабаровске стартует не раньше октября Фото: Правительство Хабаровского края

Отопительный сезон в Хабаровске начнется не раньше октября. Уже сейчас погода не радует хабаровчан, и у некоторых в домах довольно прохладно. Но согласно регламенту, батареи должны стать теплыми, как только среднесуточная температура перестанет подниматься выше +8 градусов. А это произойдет не раньше первых дней следующего месяца. Точных дат коммунальщики пока не называют.

Напомним, что в прошлом году отопление в дома хабаровчан было дано 15 октября.

На сегодняшний день тепловое оборудование проходит испытание и почти полностью готово к запуску в зимнем режиме.

Что касается районов края, то там ситуация иная. Местами по ночам установилась минусовая температура, поэтому отопление запущено. Особенно это касается северных районов.

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