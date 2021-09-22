Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость22 сентября 2021 3:49

Отопительный сезон в Хабаровске стартует не раньше октября

Коммунальщики ждут, когда среднесуточная температура перестанет подниматься выше восьми градусов тепла
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отопительный сезон в Хабаровске стартует не раньше октября

Отопительный сезон в Хабаровске стартует не раньше октября

Фото: Правительство Хабаровского края

Отопительный сезон в Хабаровске начнется не раньше октября. Уже сейчас погода не радует хабаровчан, и у некоторых в домах довольно прохладно. Но согласно регламенту, батареи должны стать теплыми, как только среднесуточная температура перестанет подниматься выше +8 градусов. А это произойдет не раньше первых дней следующего месяца. Точных дат коммунальщики пока не называют.

Напомним, что в прошлом году отопление в дома хабаровчан было дано 15 октября.

На сегодняшний день тепловое оборудование проходит испытание и почти полностью готово к запуску в зимнем режиме.

Что касается районов края, то там ситуация иная. Местами по ночам установилась минусовая температура, поэтому отопление запущено. Особенно это касается северных районов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.