Штормовой ветер и ливни обрушатся на центр и юг Хабаровского края
Фото: Евгения ГУСЕВА
Ночью и днем 23 сентября на территории нескольких центральных и южных районов Хабаровского края ожидается местами штормовой ветер до 15-20 м/с, а также сильные ливни.
Ухудшение погоды прогнозируется в Хабаровском, Советско-Гаванском, Ванинском, Нанайском, Бикинском, Вяземском районах, а также районе имени Лазо.
- Обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придомовых территорий из-за неисправности или засорения ливневок. Также может подняться уровень малых рек, что может привести размытию грунтовых дорог. Осадки и порывистый ветер могут привести к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Подразделения МЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, муниципальные власти также предупреждены.
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