Штормовой ветер и ливни обрушатся на центр и юг Хабаровского края Фото: Евгения ГУСЕВА

Ночью и днем 23 сентября на территории нескольких центральных и южных районов Хабаровского края ожидается местами штормовой ветер до 15-20 м/с, а также сильные ливни.

Ухудшение погоды прогнозируется в Хабаровском, Советско-Гаванском, Ванинском, Нанайском, Бикинском, Вяземском районах, а также районе имени Лазо.

- Обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придомовых территорий из-за неисправности или засорения ливневок. Также может подняться уровень малых рек, что может привести размытию грунтовых дорог. Осадки и порывистый ветер могут привести к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Подразделения МЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, муниципальные власти также предупреждены.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.