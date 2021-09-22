В Хабаровск доставили 180 тонн испорченной рыбы

В Хабаровск доставили 180 тонн подтаявшей рыбы. Фото Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской областям

В речном порту Хабаровска проведен контроль выгрузки с судна-рефрижератора 180 тонн мороженой кеты, кижуча, нерки, горбуши и красной икры. Рыбу и икру добыли в Охотском районе.

Во время досмотра выявилось нарушение температурного режима при транспортировке. Температура рыбы в толще мышц -10 °С, при том, что она должна быть не выше -18 °С. Продукция помещена на отдельное хранение, оформлен акт о нарушении ветеринарных правил.

При этом рыба прошла все необходимые процедуры по показателям безопасности. На всю продукцию оформлены необходимые документы.

Отметим, что с начала лососевой путины 2021 года Управление Россельхознадзора проверили более 650 тонн рыбы лососевых пород доставленных в Хабаровск из Охотского, Аяно-Майского и Николаевского районов края. Всего выявлено 3 нарушения.

Юридических лиц привлекут к административной ответственности.

Напомним, ранее в Хабаровске на прилавках появлялась свежая горбуша по цене всего 134 рубля 99 копеек за килограмм. Такие цены на горбушу на Дальнем Востоке – подарок, при обычной цене 450-500 рублей за килограмм.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.