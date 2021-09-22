Депутат гордумы Хабаровска Александр Федчишин призвал граждан защищать свои права

О том, как хабаровчанам защитить свои интересы, рассказал депутат хабаровской городской думы Александр Федчишин.

Несмотря на обилие доступных информационных ресурсов, многие хабаровчане продолжают оставаться неинформированными в самых элементарных бытовых вопросах. Так, например, многие не знают до сих пор о Федеральном законе от 27.12.2018 N 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». О том, как хабаровчанам защитить свои интересы, рассказал депутат хабаровской городской думы Александр Федчишин.

- На приёме граждан ко мне обратилась пенсионерка - Валентина Федоровна М., ей 86 лет. Она проживаем в микрорайоне Авиагородок, в доме по Матвеевскому шоссе. Пришла она с такой проблемой: сроки поверки электрического счетчика истекли, и управляющая компания требует установить новый прибор учета. А это стоит денег, для пенсионерки немалых. Женщина обратилась ко мне как к депутату городской думы, с просьбой уточнить - правомерны ли требования управляющей компании, должна ли она платить за новый счетчик? Я рассказал ей, что УК формально права, но нужно перенимать во внимание Федеральный закон. Дал ей разъяснения, что она вправе обратиться в ресурсоснабжающую организацию и оставить заявку на бесплатную замену бесплатного нового прибора учёта. Именно бесплатного, так как законом предусмотрено: в случае выхода из строя (утраты) прибора учета или истечения его межповерочного интервала гарантирующий поставщик или сетевая организация обязана возобновить учет электрической энергии путем установки нового прибора учета. Так мы и поступили - обратились в Центр обслуживания клиентов ДЭК «Хабаровскэнергосбыт» по ул. Ленина, 43а и решили вопрос с руководителем. Адрес был поставлен на очередь, прибор учета будет заменен в течение нескольких дней, - рассказал Александр Федчишин.

Депутат призвал внимательней относиться к требованиям – особенно финансовым – естественных монополий, потому что на самом деле законодательство предоставляет гражданам массу льгот в решении множества житейских вопросов.