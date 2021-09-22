Для жителей Хабаровского края открыли 13 новых авиарейсов по субсидированным ценам Фото: Правительство Хабаровского края

Единая дальневосточная авиакомпания открыла 13 новых маршрутов в Хабаровский край по доступным ценам. Стоимость билетов в одну от 2200 до 10500 рублей.

С 1 октября запустят последний рейс из этого списка – Советская Гавань – Владивосток. Обслуживать это направление будет краевая авиакомпания «Хабаровские авиалинии».

- В список попали перелеты из Хабаровска в Оху, Шахтерск и Ноглики (Сахалинская область), в Кавалерово (Приморский край), Зею и Тынду (Амурская область), Якутск и Анадырь. Также запущены новые рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск, Благовещенск и Красноярск, из Николаевска-на-Амуре во Владивосток. Кроме того, открыт авиамаршрут Советская Гавань – Южно-Сахалинск. Все направления очень востребованы и уже доступны, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Также с 1 октября самолеты Ан-24 компании «Хабавиа» будут курсировать между Советской Гаванью и Владивостоком.

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