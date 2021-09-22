Посвящение для всех студентов Хабаровска проведет ТОГУ. Фото с сайта TOGULIFE.ru

25 сентября на главной аллее ТОГУ состоится городская молодежная акция «Посвящение в студенты». На празднике соберутся представители всех вузов краевой столицы.

Церемонию посвящения проведут старшекурсники-наставники ТОГУ. Они помогут первокурсникам адаптироваться в первый год обучения.

- Организаторы уделят время каждому участнику. Будут проводиться шуточные конкурсы и другие мероприятия. Приглашаем всех первокурсников принять активное участие в празднике. Ведь только после посвящения моно по праву называться настоящими студентами. Межвузовское посвящение в студенты - это яркое событие в жизни каждого первокурсника и поддержка традиций студенческого сообщества, - отметили в пресс-службе университета.

Также перед студентами выступят лучшие творческие коллективы Хабаровска и кавер-проект VITA - участница шоу «Песни» на ТНТ и финалист шоу «Новая звезда-2021».