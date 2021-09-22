На борту пропавшего самолет Ан-26 под Хабаровском могут находиться семь человек

На поиски самолета выдвинулись 70 спасателей, 20 единиц техники Фото: Петр МОЛОТОВ

В Большехехцирском заповеднике под Хабаровском продолжаются поиски самолета Ан-26. Напомним, что 22 сентября воздушное судно пропало с радаров в 18:12 часов. На борту находился экипаж и, возможно, пассажир.

Самолет вылетел из хабаровского аэропорта для облета систем навигационного радионаблюдения. Ан-26 шел над Большехехцирским заповедником, когда перестал выходить на связь. По предварительным данным, воздушное судно врезалось в сопку в условиях плохой видимости - в этом месте стоял туман, был сильный ветер.

На поиски самолета выдвинулись 70 спасателей, 20 единиц техники и несколько вертолетов. Однако воздушная разведка результатов не принесла - в районе облачность и ветер. Поиски Ан-26 с воздуха отложили до утра 23 сентября.

- Самолет исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска. Предварительно на борту находилось порядка семи членов экипажа вместе с пассажиром. Примерный район исчезновения самолета известен, - сообщил Андрей Прокопенко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления гражданской обороны и защиты населения.

По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.