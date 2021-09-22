Погода в Хабаровске 23 сентября 2021: опасное ухудшение погоды Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае продолжает царить непогода. 23 сентября в столице региона будут идти дожди, а столбики термометров не поднимутся выше отметки в +16 градусов. Ночью похолодает до +6. Второй день подряд в Хабаровске будет дуть сильнейший ветер. Порывы достигнут 20 метров в секунду.

На юге края местами кратковременные дожди и ливни. Днем от +13 до +18 градусов. Ночью от +5 до +10. Порывы ветра ожидаются от 15 до 20 метров в секунду.

В центральных районах края без существенных осадков. В светлое время суток от +11 до +18 днем, а ночью от -6 до +12. Также будет дуть шквалистый ветер.

На севере края обстановка более благоприятная. Днем от +10 до +17 градусов, ночью от -6 до +5. Без осадков. Ветер северный, северо-западный от 3 до 11 метров в секунду.

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