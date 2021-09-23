В Хабаровском крае за сутки скончались от коронавируса пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 294 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Комсомольском районе - 65, в Комсомольске - 57, в Хабаровске - 47, в районе имени Лазо - 23, в Николаевском - 20, в Нанайском и Хабаровском - 16, в Амурском- 15, в Ульчском - 12, в Солнечном и Бикинском - 10. На остальной территории региона зафиксированы единичные случаи инфицирования.

- Выздоровел 287 жителей края, 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ. Пятеро скончались. Сейчас в регионе развернуто 1598 коек для ковид-больных. Из них свободно 370, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 340 242 человека. Из них 314 617 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 81 752 случаев коронавируса:

75 659 человек выздоровели;

5323 находятся на лечении (1228 в стационаре, амбулаторно 4095);

Скончались 770 человек.

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