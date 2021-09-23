Возобновились поиски пропавшего под Хабаровском Ан-26 Фото: Максим МОЛОТОВ

Под Хабаровском возобновились поиски пропавшего Ан-26. Вместе со спасателями к предполагаемому месту трагедии съехались журналисты, которые также всю ночь провели в притаежной зоне.

Добраться до этого места непросто. Пришлось пробираться по бездорожью. МЧС ранее перенесло базовый лагерь поисков ближе к базе Спартак. Это в 11 км от трассы, в заповеднике.

Поисковые группы с утра ушли в тайгу. С воздуха местность обследуют вертолеты.

- Мы ходили по утру на восточный склон сопки. Но пока никаких результатов. Сейчас вертолеты ищут. Видимость плохая, - рассказал «Комсомолке» один из спасателей, задействованных в поиске

По последним данным, со старого места поисков всех перебросят в другое. В ближайшее время специалисты решат, где открыть новый штаб.

Bсчезнувший самолет вылетел из хабаровского аэропорта в 14:59 часов (хбк). Вернуться Ан-26 должен был в 19:10, но в 18:12 часов перестал выходить на связь. В этот момент воздушное судно пролетало над Большехехцирским заповедником. На борту, по предварительным данным, находилось около семи человек - шесть членов экипажа и один сотрудник, работающий с оборудованием.

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