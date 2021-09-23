Самолет Ан-26 пропал под Хабаровском: ведутся поиски с воздуха

МЧС и Росавиация ведут с воздуха поиски пропавшего Ан-26 под Хабаровском Фото: Петр МОЛОТОВ

Утром на поиски пропавшего самолета Ан-26 под Хабаровском вышли пешие группы спасателей, вылетел вертолет и в ближайшее время к нему присоединится воздушное судно Росавиации, сообщили в МЧС Хабаровского края.

- Специалисты на месте проведут воздушную разведку местности. Из-за плохих метеоусловий ранее это сделать не удавалось, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Поиски не прекращались всю ночь Фото: Петр МОЛОТОВ

Поиски исчезнувшего с радаров самолета не прекращались минувшей ночью. Спасатели ушли в тайгу для обследования местности несмотря на сильный дождь и ветер.

- Были определены несколько групп, которые вели рекогносцировку местности на автомобилях высокой проходимости, пешим порядком проходили в местах троп. С наступлением светлого времени суток к обследованию местности задействованы все силы и средства группировки МЧС России, территориальной подсистемы РСЧС. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники, - отметили в МЧС.

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