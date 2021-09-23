Школьники и студенты Хабаровского края оформили 15 тысяч «Пушкинских карт» Фото: Правительство Хабаровского края

Школьники и студенты Хабаровского края с начала учебного года оформили 15 тысяч «Пушкинских карт». За это время они успели приобрести 1100 билетов на различные мероприятия, сообщили в правительстве региона.

Право получения карты имеют учащиеся в возрасте от 14 до 22 лет. На пластик к 1 сентября было зачислено по три тысячи рублей, израсходовать которые на билеты можно до конца года. А уже к 2022 году баланс пополнится снова - еще на пять тысяч. Обналичить эти деньги нельзя, зато можно воспользоваться картой и посетить интересные культурные места по всей стране. Главное - чтобы учреждение являлось участником программы «Пушкинская карта».

В правительстве напомнили также, что баланс «Пушкинской карты» нельзя пополнить самостоятельно, средства на нее зачисляются государством один раз в год. Кроме того, нельзя передать свою карту или продать купленные по ней билеты третьим лицам.

КОНКРЕТНО

Карту можно получить в отделениях «Почта Банка» либо использовать ее в виде приложения на телефоне. Приложение «Госуслуги. Культура» содержит перечень учреждений, которые принимают карту к оплате. Подробная афиша мероприятий также размещена в приложении и на портале Культура.РФ.

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