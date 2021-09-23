Самолет Ан-26 пропал в Хабаровском крае: Дегтярев заявил о надежде найти выживших
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о ходе поисково-спасательной операции в Большехехцирском заповеднике. Он выразил надежду, что люди выживут.
- Наземная поисковая операция в районе хребта Хехцир проводится силами МЧС России и комитета гражданской защиты правительства Хабаровского края, задействовано более 70 спасателей. Опрашиваются местные жители. Лечебные учреждения находятся в полной готовности для приема раненых. Надеемся, что люди живы! - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Ранее свои опасения высказали егеря заповедника. Они сообщили, что выдвижение пешей группы к месту предполагаемого крушения Ан-26 небезопасно: в том районе обитает много тигров и медведей.
Напомним, что самолет потерпел крушение вечером 22 сентября. Поиски все это время не прекращаются. Спецслужбы мониторят территорию заповедника с воздуха, однако делать это очень проблематично из-за сложных метеоусловий.
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