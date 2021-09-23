Определена дата инаугурации губернатора Хабаровского края

24 сентября Михаил Дегтярев вступит в должность губернатора Хабаровского края Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

24 сентября Михаил Дегтярев официально вступит в должность губернатора Хабаровского края. Об этом сообщили в правительстве региона.

На минувших выборах Михаил Дегтярев набрал 56,77% голов избирателей при общей явке в 43,82%.

Второе место заняла телеведущая Марина Ким, которая получила 25,43%. На третем месте оказался пенсионер Владимир Парфенов с результатом в 10,02%.

Михаил Дегтярев возглавлял регион более года. Он был назначен на пост врио губернатора 20 июля 2020 года.

Ранее после завершения голосования Дегтярев отметил, что за время работы в Хабаровском крае ему и его команде удалось достичь значительных результатов. Так, в числе побед, он отметил снижение транспортного налога и тарифов на тепловую энергию, подготовку участков под жилье, уменьшение госдолга на 4,5 миллиарда рублей, реструктуризацию коммерческих долгов региона на 16,6 миллиарда рублей, открытие новых школ, детских садов, социальных объектов, решение вопроса с аварийным жильем.

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