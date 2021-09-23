Японско-российский медцентр появится в Хабаровске в 2022 году Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске укрепляются социально-культурные отношения со Страной восходящего солнца. В рамках российско-японского сотрудничества в краевой столице строится современный центр превентивной медицины и диагностики. По планам, его должны ввести в эксплуатацию в марте 2022 года.

- Учреждение строится при совместном участии японской компании Marubeni и РЖД. Больница будет символом сотрудничества Японии с Хабаровским краем. Мы всегда открыты ко всем предложениям и считаем, что межкультурное взаимодействие полезно для обеих стран, – отметила госпожа Фурута Кэйко, генеральный консул Японии в Хабаровске.

Помимо медцентра, на Дальнем Востоке планируется создать международный медицинский кластер. Это позволит использовать в лечебной практике новые препараты, а также появится возможность привлекать иностранных специалистов для обмена опытом и обучения российских врачей.

– Привлечение японских специалистов, особенно в области эндоскопии и онкологии, значительно повлияет на повышение уровня нашей медицины. Привести сюда новое оборудование это одно дело. Важно поднять интерес для обучения молодежи. Чтобы у них был быстрый карьерный рост, – подчеркнул Евгений Никонов, зампредседателя правительства края по социальным вопросам.

Еще одна сфера сотрудничества между двумя государствами – среднее профессиональное образование, что позволит обновить техническое оборудование и повысить эффективеность обучения. Также в планах возобновление программ студенческих обменов между Россией и Японией.

Кроме того, во время встречи Евгений Никонов и госпожа Фурута Кэйко обсудили сотрудничество в сфере культуры, в том числе обмен кулинарными опытом и проведение российско-японских выставок.

СПРАВКА «КП»

Фурута Кэйко – первая в истории российско-японских отношений женщина на посту генерального консула в России. Назначение в Хабаровск она получила в апреле этого года. Госпожа Фурута отмечает, что Хабаровск ей очень нравится.